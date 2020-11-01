Kahvaltınızı nasıl alırsınız? Gurmeler, sanatçılar, şefler önerdi

01 Kasım 2020 Pazar, 07:00

MEHMET YAŞİN (GURME, GEZGİN, YAZAR)

Pazar kahvaltısı benim için bir ziyafettir. Kahvaltı için en keyif aldığım mekân evimdir. Poğaçalar, börekler, tabii ki sucuklu yumurta, trilye sele zeytini, eritilmiş konya küflü peyniri… Eğer dışarıda kahvaltı edeceksem genellikle Çengelköy Börekçisi’ne giderim. Börek çeşitleriyle dolu bir tabak pazar günümün mutlu geçmesine neden olur.

Böreklerin porsiyonu 8 ile 10 TL arasında değişiyor. Su böreğinin de bulunduğu kahvaltı tabağı 25 TL, iki kişilik serpme 70 TL, tadımlık menemenin bulunduğu ekspres kahvaltı ise 20 TL.

ARDA TÜRKMEN (ŞEF)

Kahvaltı seçimlerim Mükellef’te yersem serpme kahvaltı, Sabancı Müzesi’ndeki MSA’da (Mutfak Sanatları Akademisi) patates röştili yumurta olur. Arnavutköy’deki Hide’ın ise avokadolu poşe yumurtasını severim. Pek bilinmeyen, orijinal bir önerim de Maslak Atatürk Otosanayi’deki House of Ekria. Hafta sonu kesintisiz brunch var.

Mükellef Karaköy: Serpme kahvaltı kişi başı 75 TL.

MSA Emirgan: Kahvaltı tabağı 70 TL, röştili seçenekler 70 TL. MSA’nın restoranına girmek için müze ziyaretçisi olmanız gerekmiyor.

Cafe Hide Arnavutköy: Avokadolu poşe yumurta

RAFET İNCE (ŞEF)

Çengelköy Börekçisi Şerifali Şubesi’nde su Böreği, kol böreği, kayısı Reçeli. Lokanta Nevnihal’de pişi, yöresel 24 çeşitle kahvaltı, çakallı menemen, Tokat bez sucuğu.

Üsküdar, Lokanta Nevnihal Türkiye’nin 7 bölgesini düşünerek 1 yıl boyunca her ay şehirler arası lezzet rotası çizerek ayın son 3 günü belirlenen şehirlerin meşhur yemeklerini yaparak farklı bir konsept oluşturuyor.

Topraktan masaya kahvaltısı, yöresel ürünler ile: 70 TL/İki kişilik

Lokanta Nevnihal

NEBAHAT ÇEHRE (OYUNCU)

Pek kahvaltıya dışarı çıkmam. Evimdeki kahvaltıma, özellikle de çayıma çok düşkünüm. Gün aşırı bir yumurta yerim. Bir dilim kızarmış ekmeğim mutlaka olur. İki çeşit zeytin severim, biri normal diğeri Hatay olur. Mutlaka zeytinyağı içinde, kekikli ve sarımsaklı severim, aromasına bayılırım. Beyaz peynir dil peyniri yerim, tereyağ pek yemem ancak gripsem yerim tereyağını. Bir kapta maydanoz, limon ve domatesim mutlaka olur. Acı ve tatlı sivribiber severim.

ECE SÜKAN (STİL DANIŞMANI, OYUNCU)

Bebek’teki Mangerie’yi yiyecek kalitesi, servis, mönü ve mekan olarak pazar kahvaltısı için çok seviyorum. Sahanda peynirli otlu yumurta veya menemen, kahvaltı tabağı, üzerine de bazen pancake seçimlerim arasında. Margerie Bebek: Rezervasyonla müşteri kabul ediliyor.

Sahanda peynirli yumurta 35 TL, menemen 35 TL, pancake 47.5 TL, kahvaltı 90 TL.

AYDAN ÜSTKANAT (ŞEF, YAZAR, FOTOĞRAFÇI)

Kahvaltı en en sevdiğim öğün benim. Aklıma düşeni hiç üşenmem yaparım. Poşe yumurtalı avokado da hazırlarım çiğ börek de. En iyi kahvaltılık malzemeyi Türkiye’nin dört bir yerinden bulurum. Şimdi böyle bir durumda sevdiğim kahvaltıcı bulmak kolay değil. O yüzden havası suyu çok önemli benim için, evden çıktığıma o harika lezzetleri bıraktığıma değmeli atmosferi. Mesela Kilyos’taki Kayıkhane, Nişantaşı’ndaki Kruvasan, Karaköy’deki Mükellef, yine Karaköy’de Mums. Kruvasan’da adı üstünde kruvasan yerim.

Kayıkhane: İsteyene balıkçı, isteyene kahvaltıcı. Kilyos’ta denizin üstünde, dalgalar altınızdan geçiyor. Serpme kahvaltı kişi başı 70 TL.

Kruvasan: Hem kahvaltı hem öğle yemeği. İki kişi için ortalama tutar 100 TL. Kruvasanlar 15 ile 25 TL arasında. (0212) 296 86 56

Mums: İki kişi ortalalama 140 TL.

Ebru Köktürk Koralı (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL

Bebek Kahve: Peynirli simit, çay, eski arkadaşlar için sabah saatlerinde en çok tercih ettiğim mekân. Öyle serpme, çok çeşitli kalabalık bir kahvaltı beklemeyin. Denizin kokusunu içinize çektiğiniz, çayı her dem güzel, hızlı servis alabileceğiniz, çevredeki tüm şık kafelere inat, geçmişimizin izlerini taşıyan bir mekân. Her şey değişir, Bebek Kahve değişmez.

Kuzguncuk Çınaraltı: Küçük sahanda peynirli yumurta, taze ve biraz kalınca kesilmiş beyaz ekmek, güzel bir çay. Yıllardır değişmeden duruyor. Günlük ziyaretçiler kadar, Kuzguncukluların da buluşma noktası. İstersen küçük bir taburede deniz manzarasıyla, istersen geleni geçeni seyrederek içeride…

Beyaz Fırın: Kadıköylü için bir gelenek. Herşey iyi bir kahvaltı için tasarlanmış gibi. Tombik ekmekler içinde bolca dil peyniri veya fırından çıkmış sıcacık bir börek. Buz gibi limonata… En güzel saatleri sabah saatleridir. Hem kahvaltınızı yapar, hem gözünüze takılan pastalardan alırsınız.

Bebek Kahve: Kahvaltı iki kişi için ortalama 100 TL.

Kuzguncuk Çınaraltı: Kahvaltı tabağı 20 TL.

Beyaz Fırın: Börekler porsiyonu 17.5 TL, sandviçler 10 ile 20 TL arasında.

İZMİR

Zeynel Ergin Gevrek Fırını: Konu Gevrek ise, malumunuz İzmirliler simite gevrek diyor, gerçekten en iyisi 1880’den bu yana var olan Zeynel Ergin Gevrek Fırınıdır. Çıtır çıtır gevrekleri alır, çayınızla fırının kenarında yiyebilirsiniz. Fakat asıl bombası kumrudur. İzmir tulumu ve domatesle fırınlanır, sıcak sıcak yenir. Boyoz da vardır, geleneksel usulde yumurta ile servis edilir.

Dostlar Fırını

Boyoz meraklıları için çok farklı, akla gelmez çeşitler sunar. Ispanaklı, peynirli, enginarlı, zahterli, zeytinli çeşit çeşit. Yanında sübye içilir, kavun çekirdeklerinden İzmir’e özel bu içeceği bulmak bir şans.

GAZİANTEP

Orkide Pastanesi: İster katmerin en iyisi için gidin isterseniz abartısız bir serpme kahvaltı için. Şık, temiz ve yenilikçi mutfağı ile günün hangi saatinde giderseniz gidin çok mutlu ayrılırsınız. Fıstıklı makaronları, kurabiyeleri ve iddialı öğlen/ akşam İtalyan mutfağı ile çok şaşırtır sizi.

Metabet Lokantası: Geleneksel Antep kahvaltısı isterseniz Beyran çorbası içmelisiniz ve bunun için en iyi adres. Şehrin merkezinde.

KAYSERİ

Gubate Restoran: Çerkes ve Kayseri mutfağından bol hamur çeşitleri olan, serpme kahvaltı sunar. Adını aldığı çörek Gubate’nin yanında bal, kaymak, vişne reçeli, tahin, pekmez ve diğer kahvaltılıklar ikram edilir.

GİRESUN KULAKKAYA YAYLASI

Gırık Bahçe: Zirvede geleneksel bir Karadeniz kahvaltısı, kuymak, kaygana, taş fırından ekmek, köy peyniri, sucuk, ev yapımı reçeller, yumurtalı ot kavurmaları, mevsiminde giderseniz mantar çeşitleri, kiraz kavurması. Büyüleyici manzara ve mükemmel bir aile işletmesi.

VAN

Sütçü Fevzi: Kahvaltıcılar sokağında birbirinin neredeyse aynısı kahvaltı mekânları içinde en en meşhuru Sütçü Fevzi. Kavut, bal, kaymak, Van peyniri, kavurmalı yumurta ve pide. Yöresel ürünlerin tadına varın ve süt için.

KARS / BOĞATEPE KÖYÜ

Kars gezilerinizde unutulmayacak bir deneyim de Boğatepeli misafirperver hanımların ev kahvaltısıdır. Boğatepe Zavot, Kars merkeze yaklaşık 50 km uzaklıkta, 2350 metre yükseliklikte, temel geçim kaynağı hayvancılık ve peynir üretimi olan bir köydür. Dünyada ünlü peynirler bu köyde üretilir. Gravyer, kaşar, malakan ve lor çeşitlerini bu köy kahvaltısında tadabilirsiniz. Kete, bal ve kavurma yine bu kahvaltıların vazgeçilmezidir. Köyde ayrıca bir peynir müzesi bulunmaktadır.

ŞANLIURFA

Gül Tirit ve lahmacun salonu

Urfa’da kahvaltı tirit ile yapılıyor. Kare kesilmiş lavaşın, üzerine 12 saat pişmiş etler serpiliyor, tekrar et suyu konuluyor. Etin kaynama suyunda zerdeçal var. Sabah başlıyor, öğlen bitiyor.

LEYLA ALATON (İŞ KADINI)

Sabancı Müzesi’ndeki MSA’ya gençlerin elinden yemek yemek için gidiyorum. Gençler yemek konusunda birşeyler öğrendiği için, kendilerini geliştirdiklerini gördüğüm için orada kahvaltı etmek hoşuma gidiyor. Şu sıralar pandemiden dolayı pek çıkamasam da…

Mutfak Sanatları Akademisi’nin restoranında öğrenciler hem eğitimlerine devam ediyor, hem mutfakta ve serviste çalışıyor. Restoranın mönüsü eğitmen şefler ve öğrencilerin yorumuyla misafirlere sunuluyor.

Kızarmış brioche üzeri avokado ve poşe yumurta: 50 TL

ŞEBNEM BURCUOĞLU (YAZAR)

Kahvaltıda sigara böreği, taptaze bir kek ve içimi açan yeşilliğe bakan ya da deniz kenarı bir ortam tercih ederim. Vaniköy Kahvaltıcısı, Kandilli Pastanesi, Caddebostan Tenis Kulübü en çok tercih ettiğim yerler.

Vaniköy Mutfak: İki kişilik serpme kahvaltı 110 TL, pankek, yumurtalı ekmek, menemen, ya da sucuklu yumurtadan birini seçiyorsunuz. Klasik kahvaltı tabağı 55 TL. Kandilli’de.

Kandilli Pastanesi: İki kişilik, ortalama 150 TL.

GÜNSELİ KATO (SANATÇI)

Balat’taki Forno. Taş fırından çıkan incecik pide, lahmacun ve pizza içeren kahvaltısında herşey doğal ve lezzetli. Cumartesi ve pazar günleri açık büfe kahvaltı veriliyor.

Açık büfe kahvaltı: 73 TL. Alakart kahvaltı: 55 TL.

SALİH SEÇKİN SEVİNÇ (HARBİYİYORUM.COM KURUCUSU)

Sefte Bahçe, Bodrum: Kosovalı göçmen bir ailenin işletmesi. Beni en çok heyecanlandıran da Balkan kahvaltısı sunması. Kosova’dan getirttikleri isli sucuklar, dünya tatlısı Kosova Prizren’li Fehmiye Teyze’nin elinden anne işi börekler, pişi diyebileceğimiz ama asla bildiğimiz pişilerden olmayan, Fehmiye teyzenin de “lokma” diye adlandırdığı neredeyse sıfır yağ çekmiş hamur işleri, peynirler, reçeller marmelatlar hepsi mükemmel.

Quzine Kahvaltı Evi: Bodrum’da oldukça trend bir kahvaltıcı. Aynı zamanda birçok ünlü ismin de uğrak yeri. Genç bir çiftin kendi evlerinin bahçesinde sundukları serpme kahvaltıyı Bodrum’daki herkes konuşuyor. Domatesler, biberler, maydanozlar kendi bostanlarından... Reçeller, marmelatlar hepsi anne işi. Semaverleri de pek şık.

Panayır Gurme, İstanbul Ataşehir: Türkiye’nin en büyük şarküterilerinden biri. Her ürün Türkiye’den farklı bir şehirden toplanmış. Kendi ürettikleri füme somondan tutun da kasap reyonundan seçeceğiniz bütün ürünler masanıza pişirilerek servis edilebiliyor.

Çengel Künefe-Kahvaltı, İstanbul Çengelköy: Gaziantep yöresel kahvaltısı sunuyor. Gaziantep peynirinden, katmere kadar her şey var...

NENA BEKLER / YEMEK STİLİSTİ

Eşsiz doğası, güzel sokakları ve mezeleri ile ünlü olan Cunda ve Ayvalık’ta güzel kahvaltı duraklarından ilki şüphesiz tarihi Taşkahve... Ege’nin farklı güzel peynirlerini ve zeytinlerini tatmak isterseniz uğramanızı tavsiye ederim...

İkinci durağım Ayna... Yalın ve modern tarzdaki bu mekanda tercihim otlu omlet...

Eğer yolunuz cumartesi günü Cunda’ya düşerse mekanın az ilerisinde kurulan pazara gitmeniz tavsiye ederim.

Ve Karadeniz pastanesi lorlu kurabiyesi ile farklı bir kahvaltı yapmak isteyenler için önerim.

Güzel kahve sizin için vazgeçilmezse o zaman rotanızı Ayvalık’a çevirmenizi tavsiye ederim. Sahilde yer alan Ayvalık Kruvasan’da farklı bir kruvasan ve kahve seçkisi yer alıyor.