Kahve yapmadı diye ağabeyinin şiddetine maruz bırakıldı

Elazığ’da G.Ö isimli kişinin kahve yapmayı reddettiği gerekçesiyle ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İHA
07 Eylül 2021 Salı, 14:20
Kahve yapmadı diye ağabeyinin şiddetine maruz bırakıldı
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Elazığ’da yaşayan G.Ö., akşam saatlerinde eve gelen ağabeyinin kendisine kahve yapması isteğini reddetti.

Bunu bahane eden ağabeyin, G.Ö.’ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayın ardından G.Ö.’nün burnunda çatlaklık oluştu. G.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulunarak ağabeyi hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ardından Elazığ Adliyesinde görülen mahkemede taraflar dinlendi. Mahkeme, Adli Tıptan rapor isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


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