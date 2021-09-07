Kahve yapmadı diye ağabeyinin şiddetine maruz bırakıldı

07 Eylül 2021 Salı, 14:20

Elazığ’da yaşayan G.Ö., akşam saatlerinde eve gelen ağabeyinin kendisine kahve yapması isteğini reddetti.

Bunu bahane eden ağabeyin, G.Ö.’ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayın ardından G.Ö.’nün burnunda çatlaklık oluştu. G.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulunarak ağabeyi hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ardından Elazığ Adliyesinde görülen mahkemede taraflar dinlendi. Mahkeme, Adli Tıptan rapor isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



