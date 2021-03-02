Kahveci esnafından Erdoğan’a çağrı: Hibe kredi verilmeli
Aylardır kapalı olan kahvehane, restoran gibi işletmelerin saat 07.00-19.00 arasında açık olacağı duyuruldu., Kararı olumlu karşılayan ancak esnafın maddi destek olmadan toparlanamayacağını vurgulayan Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, “Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz imdat diyoruz, yardım. Bize borç kredi değil hibe kredileri verilmesini istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kafe, restoran, kahvehane gibi işletmelerin çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdüreceğini açıkladı. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, bir yıldır kapalı olmaları nedeniyle evlerine ekmek parası götüremediklerini vurguladı.
"BİZE BORÇ KREDİ DEĞİL HİBE KREDİLERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Güven, bu süreçte yeniden kapanma yaşanmaması için koronavirüs önlemlerine uyma çağrısında bulunarak, “Sağlık çok önemli. Allah etmesin, bu vakalar artarsa bizi perişan eder. Evimize ekmek parası götürebilmek için bir senedir gece, gündüz mücadele verdik. Sadece Ankara’da 300’e yakın kafe ve kahvehane kapatıldı. Esnafın toparlanabilmesi için maddi desteğe ihtiyaç var. Yüzde 50 kapasite ile borçlar kapatılabilir. Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz imdat diyoruz, yardım! Bize borç kredi değil hibe kredileri verilmesini istiyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı