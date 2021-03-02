Kahveci esnafından Erdoğan’a çağrı: Hibe kredi verilmeli

02 Mart 2021 Salı, 12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kafe, restoran, kahvehane gibi işletmelerin çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdüreceğini açıkladı. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, bir yıldır kapalı olmaları nedeniyle evlerine ekmek parası götüremediklerini vurguladı.

"BİZE BORÇ KREDİ DEĞİL HİBE KREDİLERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Güven, bu süreçte yeniden kapanma yaşanmaması için koronavirüs önlemlerine uyma çağrısında bulunarak, “Sağlık çok önemli. Allah etmesin, bu vakalar artarsa bizi perişan eder. Evimize ekmek parası götürebilmek için bir senedir gece, gündüz mücadele verdik. Sadece Ankara’da 300’e yakın kafe ve kahvehane kapatıldı. Esnafın toparlanabilmesi için maddi desteğe ihtiyaç var. Yüzde 50 kapasite ile borçlar kapatılabilir. Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz imdat diyoruz, yardım! Bize borç kredi değil hibe kredileri verilmesini istiyoruz” dedi.



