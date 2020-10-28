Kahverengi Yol Panoları yola çıktı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 12:33

İş Sanat “Kahverengi Yol Panoları” başlıklı podcast serisi ile Türkiye’nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Bu seride ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıklarımız ekseninde gazeteci Emrah Kolukısa bilim insanlarından sanatçılara, gezginlerden yazarlara çeşitli isimlerle sohbet ediyor.

“Kahverengi Yol Panoları”nın ilk yayınlarında Türkiye İş Bankası’nın arkeolojik çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti, Nysa Antik Kenti, Patara Antik Kenti ve Zeugma Antik Kenti’nin kazı başkanları yer alıyor. Yaklaşık 30 dakikalık bölümlerden oluşan kayıtlara Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast platformları üzerinden ulaşılabilir.