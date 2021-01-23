Kadıköy'de Kalamış alarmı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Hükümet 19 yılda kamuya ait Türk Telekom’dan Seka’ya, Tekel’den Erdemir’e satılmadık değerli fabrika, şirket, arazi bırakmadı. Vitrinde birkaç liman, birkaç şeker fabrikası, çoğunlukla gayrimenkul kaldı. İşte bu varlıkların en değerlilerinden biri Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı.

Koç Grubu’nun turizm şirketi Setur’un 1998’den beri işlettiği liman, 2011’de özelleştirme kapsamına alındı. Ardından marina kapasitesi ve alanını genişleten yeni bir imar planı hazırlandı.

Yeni plana göre 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçümlü alan özelleştirecekti. Yapılaşmaya açılacak alan daha sonra 2018’de plan tadilatı ile 478 bin 507 metrekareye çıkarıldı. Böylece yat limanına otopark haricinde 15 bin metrekareye turizm tesis alanı ve 2 otel inşaatı eklendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2013’te planı onayladı. 2014’te ilk ihale yapıldı ve Koç Grubu 664 milyon dolar teklif verdi. Kadıköy Belediyesi’nde dönemin Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve sivil toplum örgütlerinin itirazı işte o tarihte başladı.

Belediyeye göre yeni plan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracak, kıyı silueti bozulacaktı. Belediyenin dava açması üzerine Koç Grubu ihaleden çekildi.

Mimarlar Odası, Kadıköy Kent Konseyi gibi sivil toplum örgütlerinin de açtığı davalar sürerken Özelleştirme İdaresi plan tadilatı yaparak 2017’de tekrar ihaleyi gündeme getirdi. 27 Nisan 2018’de yeni ihale günü verildi ancak yeterli talip çıkmadığı için geri çekildi. Özelleştirme süreci davaların sonucundan sonraya bırakıldı.

AYM’YE BAŞVURACAKLAR

İşte dört gün önce Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun oyçokluğuyla özelleştirmenin iptali için açılan davaları hükme bağlayan kararı, yeni bir sürecin başlangıcı demek. Danıştay bu kararla çevre etki değerleme (ÇED) raporu bile olmayan planlarda hukuka aykırılık bulmadığını bildirdi.

Online haber sitesi Diken’de yer alan haberde üç üyenin karşı oy verdiği belirtiliyor. Haberde Kadıköy Kent Konseyi Başkanı mimar Saltuk Yüceer’in de 33 kişinin açtığı “hemşeri davasına” dayanarak karara karşı bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı bilgisi yer alıyor.

Kabataş Yat Limanı projesi Kadıköylülerin hep takibindeydi. Kadıköylüler şimdi de yeni sürece hazırlanıyor.

PROJE YENİLENMEZSE EYLEMLERİMİZ SÜRER

Yeni durumu Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na sordum. Odabaşı, 8’e yakın davanın hepsinin reddedildiğini ve hukuki sürecin sonuna gelindiğini söylüyor. Bundan sonrası için ise şöyle konuşuyor:

- Artık salgınla birlikte yeni bir döneme girdik. Büyük alışveriş merkezleri anlamını yitirdi. Popülaritesi kalmadı. Kapalı mekanlar bundan sonra tercih edilmeyecek.

- Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı artık Anadolu bölgesinin tek limanı değil. Kartal, Tuzla, Pendik açıldı. Yalova’da yapılıyor. Ataköy doldurularak büyütüldü. Yani ihtiyaç kalmadı. Projede iki büyük otel yer alıyor. Bölgenin bu otellere de ihtiyacı yok.

- Proje değişir ve bu yoğunluktan vazgeçilirse, alacak işletmeciye Kadıköy Belediyesi olarak her türlü katkı vermeye hazırız. Bodrum’da olduğu gibi çekeklerde konserler organize ederiz.

- Kadıköylüler Kalamış konusunda hassas. Eğer inatla bu proje uygulanmaya kalkarsa Kadıköy’ü hatırlatırız kamuoyuna.