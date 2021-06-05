Kalamış Marina’da özelleştirme protestosu: Kalamış’tan elinizi çekin

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:03

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı süreci devam ederken, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınması CHP Kadıköy ilçe başkanlığınca protesto edildi.

Kalamış parkındaki eyleme Kadıköy halkı yoğun ilgi gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, önceki dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ve Sol Parti’den Alper Taş özelleştirmeye karşı yapılan protestoya katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kalamış Kadıköylülerindir. Kadıköy halkındır. Bu bölge kamusal alandır.” dedi.

Ali Narin ise şunları söyledi, “10 yıldır Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı hukuki ihlallerle özelleştirilmeye çalışılıyor. ÇED raporu olmadan bu plan yapılamaz! Marina kapasitesini yat kullanımı için artırmak, daha fazla yat kullanıcısına açabilmek için yapılan plan Kadıköylünün kıyı kullanımını azaltacaktır. Kıyı alanı betona yapılaşmaya açılacaktır. Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkacağız. Kadıköy’den elinizi çekin!”