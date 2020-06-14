Kaldığı otelin üçüncü katından düştü: Polis olayla ilgili çalışma başlattı

İstanbul Fatih'te bir otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

AA
14 Haziran 2020 Pazar, 09:09
Abone Ol google-news

İskenderpaşa Mahallesi bulunan otelde konaklayan ismi öğrenilemeyen bir kişi üçüncü kattan henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Video Haberler