Kalıcı güzelliğe doğal yollarla ulaşmak mümkün
Handan Karael ile Anadolu’ da yüzyıllardır kullanılan bitkilerin ve doğal malzemelerin şifası, oluşturduğu yeni reçeteler ve pratik uygulamaları konuştuk.
Nesilden Nesile Güzellik Sırları kitabının yazarı Handan Karael ile buluştuk. Anadolu’ da yüzyıllardır kullanılan bitkilerin ve doğal malzemelerin şifası, oluşturduğu yeni reçeteler ve pratik uygulamaları hakkında sohbet ettik.
- Nesilden nesile güzellik sırları kitabını yazma fikri nasıl doğru?
Aslında çok uzun zamandır hayata geçirmek istediğim bir düşünceydi. Pandemi döneminde bugüne kadar edindiğim bütün bilgileri toparlama ve çalışma fırsatım oldu. Hem mesleğimin gelişimi açısından hem de bugüne kadar uyguladığım tüm tariflerin herkese faydası olacağını düşündüğüm için birikimimi bir kitapla herkesle paylaşmak istedim.
- Güzellik kavramı her dönem biz kadınlar üzerinde büyük bir baskı. Estetik müdahalelerin en yükseldiği dönemleri yaşıyoruz. Doğal yöntemlerle yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? Neler yapmalıyız?
Öncelikli sağlıklı beslenme, spor, uyku düzeni çok önemli. Sigara, alkol, aşırı şeker ve karbonhidrat tüketmek insanın hızlı yaşlanmasına neden olan faktörlerdir. Doğal yöntemler arasında düzenli olarak cilt bakımı yaptırmak ve günlük ürünlerimizi düzenli kullanmak her zaman yaşımızın iyisi olmamızı sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatmak için sağlıklı yaşam çok önemli. Bununla bir bütün olduğu için evet geciktirilebilir ve yaşımızın iyisi olabiliriz.
- Anadolu’ da yüzyıllardır kullanılan bitkiler ve doğal malzemelerin şifası nedir? Neler bunlar?
Hepsinin ayrı şifalı özellikleri vardır. Örneğin papatya; antidepresan özelliği vardır, sakinleştirir ve yatıştırır. Rezene; sindirimi düzenler, tansiyona iyi gelir. Gül; antiseptik özelliği vardır, akneye eğilimli cilde iyi gelir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Hatmi çiçeği; mide rahatsızlığına iyi gelir, doğal ağrı kesicidir, kronik öksürüğe iyi gelir. Isırgan; alerjiye iyi gelir, idrar söktürücü özelliği vardır, kalp sağlığını korur.
- Sizde doğal güzellik reçeteleri bir aile geleneği değil mi?
Evet, bizde doğal güzellik reçeteleri bir aile geleneği. Büyükannem, Türkiye’nin ilk lokman hekimlerindedir. Anneme, annemden de bana el verme geleneği ile yürüyen manevi bir miras.
- Güzellik sektörü tüm dünyada dev bir sektör. Güzelleşmek uğruna hayvanlara, doğaya büyük zararlar veriyoruz. Geçerli bir doğal yol varken neden işin kimyasalına kaçıyoruz?
Güzellik sektörü dev bir sektör ve çok fazla alternatif var. Büyük şehirlerde bir koşuşturma içerisindeyiz, zamanla yarışıyoruz. Daha hızlı netice almak için kimyasallara yöneldiklerini düşünüyorum.
- Kitapta 162 adet tarif var. Peki yeni tarifleri nasıl oluşturuyorsunuz?
Tariflerde kullanacağım bitkileri, sebzeleri ve meyveleri cilde ve vücuda faydası olması
için öncelikle araştırıyorum. Ulaşılabilir, kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilecekleri tarifleri
oluşturmaya çalışıyorum.
- Aromaterapi konusunda hepimizin kafası karışık. Aromaterapi yağlarını en faydalı şekilde nasıl kullanacağız?
Sağlık açısından aromaterapi yağlarını seçerken mutlaka bu alandaki uzman kişilere danışmak gerekiyor. Sertifikalı yağlar tercih edilmeli. Gerçek yağlar ucuz değildir. Bunu dikkate alarak kullanmalarını öneririm.
- Pandemi döneminde hepimiz kilo aldık. Selülitlerimiz arttıJ Yaz geliyorJ Önerin var mı?
Selülit için bol su tüketmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz çok önemlidir. Doğal
bakımlar; örneğin kese ve peeling yapmak, selülit kremi kullanmak ve profesyonel masaj uzmanlarına düzenli masaj yaptırmak oldukça etkilidir.
Tariflerden 5 öneri
Yaz için Canlandırıcı Maske
1 adet domates
1 dilim kavun
1 tatlı kaşığı aloe vera jel
1 tatlı kaşığı su
1 tatlı kaşığı gülsuyu
3 kaşık mısır nişastası
Yapılışı
Kavunu keserek blenderden geçirin ve bir kâseye alın. Ayrı bir kâsede rendelediğiniz domatesi süzün. Cam bir kâsede 3 kaşık mısır nişastasını ve suyu ilave edip çırpın. Daha sonrasında boş bir kâseye 3 kaşık kavunu, 3 kaşık domates suyunu, 1 kaşık aloe vera jelini, 1 kaşık gülsuyunu karıştırın. Sonra bu karışımı yüzünüze sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra yıkayın.
Selülit Kremi
10 gr kekik yağı
50 gr peleseng yağı 100 gr sarı kantaron yağı 25 gr alabalık yağı
50 gr balmumu
1 çay kaşığı kâfur
750 gr zeytinyağı
Yapılışı
Tüm malzemeleri cam bir kâsede benmari usulü karıştırarak eritin. Bu karışımı kapaklı bir cam şişede muhafaza edin. Her gün dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün. Banyo sonrası kullanımı etkiyi artırır. Aynı zamanda bu tarif, selülit ağrıları için de faydalıdır.
Vücut peelingi- Canlandırıcı
1 kahve fincanı esmer tozşeker
1 adet greyfurt
1 adet limon
3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
Yapılışı
Greyfurt ve limon kabuklarını rendeleyerek bir kahve fincanı tozşeker ve üç yemek kaşığı hindistancevizi yağını bir kâsede karıştırın. Bu karışımı tüm vücudunuza dairesel hareketlerle ovarak uygulayın ve sonrasında duş alın.
Haftada bir gün uygulayabilirsiniz.
Ödem Atıcı Anananslı İçecek
1 su bardağı ananas suyu
3 adet öğütülmüş karanfil
1/2 çay kaşığı toz tarçın
ya da 1 çubuk tarçın
Yapılışı
Bütün malzemeler bir su bardağında karıştırılıp içilir. Aynı ölçüleri çoğaltarak 1 litre sürahide hazırlayabilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edilmelidir.
Sıkılaştıran Vücut Losyonu
50 gr susamyağı
10 damla sedir yağı
5 damla biberiye yağı
40 gr hindistancevizi yağı
40 gr shea yağı
30 gr kakao yağı
Yapılışı
Hindistancevizi yağı ve shea yağını benmari usulü tencerede eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra diğer malzemeleri ekleyerek, cam kapaklı bir kavanoza aktarın. Serin bir yerde muhafaza edilmelidir.
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