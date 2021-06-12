Kalıcı güzelliğe doğal yollarla ulaşmak mümkün

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:59

Nesilden Nesile Güzellik Sırları kitabının yazarı Handan Karael ile buluştuk. Anadolu’ da yüzyıllardır kullanılan bitkilerin ve doğal malzemelerin şifası, oluşturduğu yeni reçeteler ve pratik uygulamaları hakkında sohbet ettik.

- Nesilden nesile güzellik sırları kitabını yazma fikri nasıl doğru?

Aslında çok uzun zamandır hayata geçirmek istediğim bir düşünceydi. Pandemi döneminde bugüne kadar edindiğim bütün bilgileri toparlama ve çalışma fırsatım oldu. Hem mesleğimin gelişimi açısından hem de bugüne kadar uyguladığım tüm tariflerin herkese faydası olacağını düşündüğüm için birikimimi bir kitapla herkesle paylaşmak istedim.

- Güzellik kavramı her dönem biz kadınlar üzerinde büyük bir baskı. Estetik müdahalelerin en yükseldiği dönemleri yaşıyoruz. Doğal yöntemlerle yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? Neler yapmalıyız?

Öncelikli sağlıklı beslenme, spor, uyku düzeni çok önemli. Sigara, alkol, aşırı şeker ve karbonhidrat tüketmek insanın hızlı yaşlanmasına neden olan faktörlerdir. Doğal yöntemler arasında düzenli olarak cilt bakımı yaptırmak ve günlük ürünlerimizi düzenli kullanmak her zaman yaşımızın iyisi olmamızı sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatmak için sağlıklı yaşam çok önemli. Bununla bir bütün olduğu için evet geciktirilebilir ve yaşımızın iyisi olabiliriz.

- Anadolu’ da yüzyıllardır kullanılan bitkiler ve doğal malzemelerin şifası nedir? Neler bunlar?

Hepsinin ayrı şifalı özellikleri vardır. Örneğin papatya; antidepresan özelliği vardır, sakinleştirir ve yatıştırır. Rezene; sindirimi düzenler, tansiyona iyi gelir. Gül; antiseptik özelliği vardır, akneye eğilimli cilde iyi gelir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Hatmi çiçeği; mide rahatsızlığına iyi gelir, doğal ağrı kesicidir, kronik öksürüğe iyi gelir. Isırgan; alerjiye iyi gelir, idrar söktürücü özelliği vardır, kalp sağlığını korur.

- Sizde doğal güzellik reçeteleri bir aile geleneği değil mi?

Evet, bizde doğal güzellik reçeteleri bir aile geleneği. Büyükannem, Türkiye’nin ilk lokman hekimlerindedir. Anneme, annemden de bana el verme geleneği ile yürüyen manevi bir miras.

- Güzellik sektörü tüm dünyada dev bir sektör. Güzelleşmek uğruna hayvanlara, doğaya büyük zararlar veriyoruz. Geçerli bir doğal yol varken neden işin kimyasalına kaçıyoruz?

Güzellik sektörü dev bir sektör ve çok fazla alternatif var. Büyük şehirlerde bir koşuşturma içerisindeyiz, zamanla yarışıyoruz. Daha hızlı netice almak için kimyasallara yöneldiklerini düşünüyorum.

- Kitapta 162 adet tarif var. Peki yeni tarifleri nasıl oluşturuyorsunuz?

Tariflerde kullanacağım bitkileri, sebzeleri ve meyveleri cilde ve vücuda faydası olması

için öncelikle araştırıyorum. Ulaşılabilir, kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilecekleri tarifleri

oluşturmaya çalışıyorum.

- Aromaterapi konusunda hepimizin kafası karışık. Aromaterapi yağlarını en faydalı şekilde nasıl kullanacağız?

Sağlık açısından aromaterapi yağlarını seçerken mutlaka bu alandaki uzman kişilere danışmak gerekiyor. Sertifikalı yağlar tercih edilmeli. Gerçek yağlar ucuz değildir. Bunu dikkate alarak kullanmalarını öneririm.

- Pandemi döneminde hepimiz kilo aldık. Selülitlerimiz arttıJ Yaz geliyorJ Önerin var mı?

Selülit için bol su tüketmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz çok önemlidir. Doğal

bakımlar; örneğin kese ve peeling yapmak, selülit kremi kullanmak ve profesyonel masaj uzmanlarına düzenli masaj yaptırmak oldukça etkilidir.

Tariflerden 5 öneri

Yaz için Canlandırıcı Maske

1 adet domates

1 dilim kavun

1 tatlı kaşığı aloe vera jel

1 tatlı kaşığı su

1 tatlı kaşığı gülsuyu

3 kaşık mısır nişastası

Yapılışı

Kavunu keserek blenderden geçirin ve bir kâseye alın. Ayrı bir kâsede rendelediğiniz domatesi süzün. Cam bir kâsede 3 kaşık mısır nişastasını ve suyu ilave edip çırpın. Daha sonrasında boş bir kâseye 3 kaşık kavunu, 3 kaşık domates suyunu, 1 kaşık aloe vera jelini, 1 kaşık gülsuyunu karıştırın. Sonra bu karışımı yüzünüze sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Selülit Kremi

10 gr kekik yağı

50 gr peleseng yağı 100 gr sarı kantaron yağı 25 gr alabalık yağı

50 gr balmumu

1 çay kaşığı kâfur

750 gr zeytinyağı

Yapılışı

Tüm malzemeleri cam bir kâsede benmari usulü karıştırarak eritin. Bu karışımı kapaklı bir cam şişede muhafaza edin. Her gün dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün. Banyo sonrası kullanımı etkiyi artırır. Aynı zamanda bu tarif, selülit ağrıları için de faydalıdır.

Vücut peelingi- Canlandırıcı

1 kahve fincanı esmer tozşeker

1 adet greyfurt

1 adet limon

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Yapılışı

Greyfurt ve limon kabuklarını rendeleyerek bir kahve fincanı tozşeker ve üç yemek kaşığı hindistancevizi yağını bir kâsede karıştırın. Bu karışımı tüm vücudunuza dairesel hareketlerle ovarak uygulayın ve sonrasında duş alın.

Haftada bir gün uygulayabilirsiniz.

Ödem Atıcı Anananslı İçecek

1 su bardağı ananas suyu

3 adet öğütülmüş karanfil

1/2 çay kaşığı toz tarçın

ya da 1 çubuk tarçın

Yapılışı

Bütün malzemeler bir su bardağında karıştırılıp içilir. Aynı ölçüleri çoğaltarak 1 litre sürahide hazırlayabilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Sıkılaştıran Vücut Losyonu

50 gr susamyağı

10 damla sedir yağı

5 damla biberiye yağı

40 gr hindistancevizi yağı

40 gr shea yağı

30 gr kakao yağı

Yapılışı

Hindistancevizi yağı ve shea yağını benmari usulü tencerede eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra diğer malzemeleri ekleyerek, cam kapaklı bir kavanoza aktarın. Serin bir yerde muhafaza edilmelidir.