Kalın bağırsağında 1 kiloya yakın külçe altınla yakalandı
Hindistan’da havaalanı yetkilileri, bir yolcunun rektumunda 1 kiloluk (60 bin dolarlık) külçe altın sakladığını ortaya çıkardı.
New York Post'ta yer alan habere göre Dubai'den Hindistan'a giden yolcunun yürüyüşünde değişiklik fark eden yetkililer, bir yolcunun rektumunda (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) yaklaşık 1 kiloluk külçe altın sakladığını keşfetti.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Hava İstihbarat Birimi yetkilileri, yüzde 18 oranındaki vergiden kaçınmak için altınları saklamaya çalıştığı bildirilen yolcunun rektumundan 60 bin dolarlık altın çıkardı.
BAŞKA BİR YOLCUDA YAKALANDI
Aynı uçuşta başka bir yolcunun da yaklaşık 1,5 kilo altın taşırken yakalandığı aktarıldı. Ancak yetkililer o yolcunun altınları nasıl gizlediğini açıklamadı.
Geçtiğimiz günlerde gümrük görevlileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’ın Kozhikode şehrine gelen bir yolcunun üzerinde de yaklaşık yarım kilo altın ele geçirdi.
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