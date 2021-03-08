Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek” dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2021 Pazartesi, 09:50
Kalın'dan S-400 açıklaması
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