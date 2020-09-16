Kalinic'ten Beşiktaş'a teklif: Bonservis benden!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:30

Atletico Madrid’in forvet oyuncusu Kalinic’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncudan ilginç bir teklif aldı. Hırvat yıldız, kendi bonservisi için Atletico Madrid’e 1 milyon Avro ödemeye hazırlanan Beşiktaş’a “Bonservisimi ben alırım siz o parayı imza parası olarak bana verin” dedi.

Transferde önceliği forvet bölgesine veren Beşiktaş Atletico Madrid’in Hırvat santraforu Kalinic’i kadrosuna katmaya çok yakın. Atletico Madrid’in istediği 4 milyon Avro bonservis bedelini 2 milyon Avroya kadar düşürmeyi başaran kara kartal, transferi 1 milyon Avroya bitirmek istiyor. Atletico Madrid ile sıkı pazarlıklar devam ederken Hırvat yıldız Kalinic’ten ilginç bir teklif geldi. İddiaya göre Kalinic “1 milyon Avroyu bana imza parası olarak verin, kulübümden bonservisimi ben alırım” dedi.

500 BİN MADRİD’E 500 BİN KALİNİC’E

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, transferi en hızlı şekilde bitirmek için alternatif formül üretti. Kara kartal kulübe ve Kalinic’e yaptığı teklifte “500 bin kulübe 500 bin oyuncuya verelim” dedi. Siyah beyazlılar Atletico Madrid kulübünün vereceği karara göre listesindeki diğer isimleri değerlendirecek.