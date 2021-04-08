Kalp krizi belirtileri nelerdir, kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

Çağımızın yaygın hastalıklarından olan kalp krizi, kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan atardamar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve çatlaklara neden olur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine neden olur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüs Ağrısı: Çoğu kalp krizi göğüs kafesinin ortasında hissedilen bir ağrıya neden olur. Şikayet genelde birkaç dakika sürmektedir, gelip geçici karakterde olabilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, ağrı olarak hissedilebilir. Hazımsızlık, göğüste yanma gibi mide rahatsızlığı şikayetleri ile de karışacak şekilde oluşabilir.

Gövdenin Üst Kısmında Ağrı: Bir veya her iki kolda, sırtta, omuzlarda, boyunda, çenede ve midenin üst kısmında ağrı ile de kalp krizi ortaya çıkabilir.

Nefes Darlığı: Nefes darlığı kalp krizinin tek belirtisi olabilir veya ağrıdan önce yada sonra gelişebilir. Dinlenmede ya da minimal hareketleri ile gelişebilir.

Kalp Krizinin Diğer Belirtileri

- Ani soğuk ter basması,

- Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda),

- Bulantı ve kusma,

- Ani baş dönmesi,

- Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması.

Kalp krizleri yaygın bilinenin aksine her zaman ani ve şiddetli göğüs ağrısı şeklinde oluşmaz. Bazı insanlar belirgin bir şikayet hissetmeden de sessiz olarak kalp krizi geçirebilirler (özellikler şeker hastaları).

Kalp krizinin belirtilerini bilmek, böyle bir durumla karşılaşan bireyin zaman kaybetmeden tıbbi bakıma ulaşabilmesini sağlıyor. Çünkü kalp krizinde erken müdahalenin çok önemli olduğu biliniyor. Erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp kasının zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.

KALP KRİZİ SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

- Kalp krizi belirtileri başladığı anda, bulunduğunuz yere oturup dinlenin ve ayakta durmayın.

- Üzerinizde gömlek ve kravat varsa, gömleğin yaka bölgesini ve kravatı gevşetin, ferahlamaya çalışın.

- Yanınızda aspirin tableti varsa onu çiğneyin.

- Kriz yalnızken sizi yakalamışsa, telefonunuz varsa en yakınınızı arayın ya da ambulans yardımı isteyin.

- Burun deliklerinizi kapatıp kuvvetli bir şekilde öksürmeye çalışın. Bu, kan akışını hızlanacaktır.

- Pencere ve kapıları açıp oksijen almayı sağlayın.

- Krize araç içerisinde yakalandıysanız, hemen aracı kenara çekip yardım isteyin.