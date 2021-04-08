Kalp krizi belirtileri nelerdir, kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?
Kalp krizi ölüm oranı en yüksek rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Ancak zamanında ve doğru müdahale ile kalp krizi geçiren birisinin hayatını kurtarmak mümkün. Peki kalp krizi nedir ve kalp krizi geçirildiği nasıl anlaşılır?
Çağımızın yaygın hastalıklarından
olan kalp krizi, kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma
kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara
yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan atardamar duvarlarında yağ ve
kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları
oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve çatlaklara neden
olur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine
neden olur.
KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Göğüs Ağrısı: Çoğu kalp krizi göğüs kafesinin
ortasında hissedilen bir ağrıya neden olur. Şikayet genelde birkaç dakika
sürmektedir, gelip geçici karakterde olabilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, ağrı
olarak hissedilebilir. Hazımsızlık, göğüste yanma gibi mide rahatsızlığı şikayetleri
ile de karışacak şekilde oluşabilir.
Gövdenin Üst Kısmında Ağrı: Bir veya her
iki kolda, sırtta, omuzlarda, boyunda, çenede ve midenin üst kısmında ağrı ile
de kalp krizi ortaya çıkabilir.
Nefes Darlığı: Nefes darlığı kalp krizinin tek
belirtisi olabilir veya ağrıdan önce yada sonra gelişebilir. Dinlenmede ya da
minimal hareketleri ile gelişebilir.
Kalp Krizinin Diğer Belirtileri
- Ani soğuk ter basması,
- Sebepsiz ani yorgunluk atakları
(özellikle kadınlarda),
- Bulantı ve kusma,
- Ani baş dönmesi,
- Var olan şikayetlerin artması
ya da süresinin uzaması.
Kalp krizleri yaygın bilinenin
aksine her zaman ani ve şiddetli göğüs ağrısı şeklinde oluşmaz. Bazı insanlar
belirgin bir şikayet hissetmeden de sessiz olarak kalp krizi geçirebilirler
(özellikler şeker hastaları).
Kalp krizinin belirtilerini
bilmek, böyle bir durumla karşılaşan bireyin zaman kaybetmeden tıbbi bakıma
ulaşabilmesini sağlıyor. Çünkü kalp krizinde erken müdahalenin çok önemli
olduğu biliniyor. Erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp
kasının zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.
KALP KRİZİ SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
- Kalp krizi belirtileri
başladığı anda, bulunduğunuz yere oturup dinlenin ve ayakta durmayın.
- Üzerinizde gömlek ve kravat
varsa, gömleğin yaka bölgesini ve kravatı gevşetin, ferahlamaya çalışın.
- Yanınızda aspirin tableti varsa
onu çiğneyin.
- Kriz yalnızken sizi
yakalamışsa, telefonunuz varsa en yakınınızı arayın ya da ambulans yardımı
isteyin.
- Burun deliklerinizi kapatıp
kuvvetli bir şekilde öksürmeye çalışın. Bu, kan akışını hızlanacaktır.
- Pencere ve kapıları açıp
oksijen almayı sağlayın.
- Krize araç içerisinde yakalandıysanız, hemen aracı kenara çekip yardım isteyin.
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