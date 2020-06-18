Kalp krizi geçiren belediye başkanı yaşamını yitirdi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki'nin sahiplerinden olan Vahap Küçük, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı.
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AKP'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.
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