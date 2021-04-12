Kalp krizi kadın ve erkekte farklı sinyal veriyor
Dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizi kadınlarda da hızla yaygınlaşıyor. Üstelik kalp krizinin erkeklerde ve kadınlarda farklı sinyal verdiğinin bilinmemesi nedeniyle birçok kişi bu sinyalleri yanlış değerlendirip yaşamını yitiriyor. İşte kalp krizinin kadınlarda ve erkeklerde gösterdiği belirtiler…
Kalp krizi, dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Üstelik kalp krizinin erkeklerde ve kadınlarda farklı sinyal verdiğinin bilinmemesi nedeniyle birçok kişi bu sinyalleri yanlış değerlendirip yaşamını yitiriyor. Oysa kalp krizi, kadınlarda ve erkekler farklı belirtiler gösterebiliyor.
İlk
2 saatte tedaviye başlanan hastalarda, kalp kası hasarı ve ölüm oranlarının
daha düşük olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim, “Kalp krizi belirtileri erkeklerde ve
kadınlarda benzerlik gösterse de bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ancak
kadınlarda kalp krizi başlangıç şikayetlerinin daha belirsiz olması sebebiyle
kalp krizi tanısı daha geç koyulmakta ve ölüm oranları daha yüksek olmaktadır.
Bu nedenle kalp krizinin kadınlardaki sinyallerinin doğru bilinmesi ve bu
belirtiler olduğunda hastaların çok hızlı bir şekilde hastaneye başvurması çok
önemlidir” diyor.
Erkeklerde kalp krizinin 4 sinyali
Göğüs ağrısı kalp krizi sırasında hem kadınlarda hem
erkeklerde en sık gözlenen bulgudur. Bu ağrı göğüs kafesinin ortasında geniş
bir alanda genellikle sırta ve sol kola yayılımı olan sıkıştırıcı tarzda bir
ağrıdır. Hastaların çoğu tarafından göğüs kafesinin büyük bir ağırlıkla
sıkıştırılması ve beraberinde nefes darlığı gelişmesi olarak tarif edilir.
Göğüs ağrısı olmaksızın her iki kol ve omuzda ağrı olması,
çene veya karın ağrısı olması kalp krizi hastalarında gözlenebilir.
Göğüs ağrısı ile beraber veya tek başına nefes darlığı
bulgusu kadınlarda daha sık gözlense de erkeklerde de ani başlangıçlı nefes
darlığı kalp krizinin ilk bulgusu olabilir.
Soğuk terleme ve ölüm korkusu hem kadınlarda hem erkeklerde
kalp krizi sırasında göğüs ağrısı ile beraber gözlenebilir. Bu şikayet kalp
krizinin en önemli bulgularından biridir ve acil hastaneye başvurmayı
gerektirmektedir.
Kadınlarda kalp krizinin 4 sinyali
Göğüs ağrısı kadınlarda da en sık gözlenen bulgu olmasına
rağmen erkeklerden daha farklı olarak bu ağrı kalp krizinden günler önce hafif
şiddette başlayıp sonrasında şiddetli hale gelebilir. Kadınlarda göğüs ağrısı
sıkıştırıcı tarzda olabileceği gibi hastalar tarafından yanma şeklinde de tarif
edilebilir. Göğüs ağrısı ile beraber sırt ağrısı yakınması kadınlarda erkeklere
göre yaklaşık 3 kat daha fazla görülmektedir. Yine erkeklerde genellikle ağrı
sol kola yayılırken kadınlarda her iki kola veya sol alt çeneye doğru
yayılabilir.
Kadınlarda daha sık gözlenen diğer bulgu ise göğüs ağrısı
olmaksızın ani gelişen aşırı yorgunluk ve halsizlik yakınmasıdır. Özellikle
istirahatte veya çok hafif hareketle ortaya çıkan bu şikayet ile beraber
göğüste ağırlık hissi de varsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.
Halsizlik ve baygınlık hissi kalp krizinin başlangıcında
tansiyon ve nabız düşüklüğüne bağlı olarak özellikle kadınlarda daha sık
gözlenmektedir.
Yine her iki cinsiyette gözlense de mide ağrısı, midede yanma, gaz ve şişkinlik gibi şikayetler özellikle kalbin alt duvarını tutan kalp krizlerinde kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık gözlenmektedir. Bu şikayetler mide şikayeti ile karıştırılarak tedavide gecikmelere yol açabilir. Bu sebeple özellikle kardiyak risk faktörleri olan hastalarda gaz, şişkinlik ve mide ağrısı varsa kalp krizi ihtimali mutlaka düşünülmelidir.
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