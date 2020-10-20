Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler 2030 yılında daha da artacak

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Koroner kalp hastalığının birçok formunu, kalp yetersizliği, romatizmal kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, konjenital (doğuştan) kalp hastalıkları, kardiyomiyopatileri (kalp kası hastalıkları) ve bazı kronikleşmiş aritmileri (uzun süreli ritim bozuklukları) saymak mümkün.

ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ

Kronik kalp rahatsızlıklarının birçoğunun önlenebilir ve kontrol edilebilir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bektaş “Kronik kalp rahatsızlığı deyince, günümüzde bu grup içinde değerlendirilen birçok farklı hastalık ve çok çeşitli tedavi seçeneklerimiz var” diye konuştu.

“Erken teşhis ve erken tedaviye başlanması çok önemlidir” diyen Doç. Bektaş, “Örneğin hipertansiyon herhangi kardiovasküler olumsuz etkisi olmadan tedavi edebileceğimiz bir hastalıktır. Hipertansiyon vücuttaki tüm damarlarda olduğu gibi koronerler (kalp damarları) üzerinde ve kalbin kasılma ve gevşeme fonksiyonlarına da olumsuz etki yapar. Dünya Kalp Federasyonu’na göre, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80’inin önlenebileceğini bildirmektedir” dedi.

COVİD-19 DÖNEMİNDE ÖNERİLER

Doç. Dr. Bektaş, Covid-19 dönemiyle ilgili önerilerini şöyle sıraladı;

- Covid-19 enfeksiyonu, yayınlanan raporlara göre doğrudan ya da dolaylı olarak kalp kası hasarı, hayati ritim bozuklukları, koroner damarlarda pıhtı oluşumu gibi kalp ve damar sistemi üzerinde istenmeyen birçok olayla ilişkilidir. Eşlik eden kalp damar hastalığı varlığında enfeksiyona bağlı ciddi hastalık ve ölüm riski önemli oranda arttığını artık biliyoruz.

- Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 40’ında kalp damar hastalıkları eşlik ediyor. Covid-19 enfeksiyonunda kalp damar hastalığı olanlarda ölüm oranları yaklaşık yüzde 10 iken, bu oran sağlıklı bireylerde yüzde 1 - 2 arasında seyretmektedir. Özetle kalp damar hastalıkları olan hastalar, Covid 19’a yakalandığında hastalık daha ölümcül seyrediyor.

- Özellikle ülkemizde artan vaka sayıları göz önüne alındığında kalp hastalarının, toplumun diğer bireylerinin de yapması gerekenler gibi dengeli beslenme, egzersiz yapma, maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve kişisel hijyen gibi hastalıktan korunma yöntemlerine daha da fazla dikkat etmeleri önemli.