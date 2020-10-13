Kalyon Holding'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

13 Ekim 2020 Salı, 20:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi ve eğitim üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu.Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Büyük bir ihale yapıyorlar. İhalenin bedeli 9 milyar 800 milyon liraya o, 5’li çeteden birine veriyorlar. Kim bu adam? Hani var ya havuz medyasının sözde amiral gemisi Sabah ATV’nin sahibi. Gazeteler satmıyor televizyon izlenmiyor ya ondan verdiler. Resmi Gazete’de 9 Ekim 2020’de bir tablo yayınlandı. 81. sırada bu ihaleyi verdikleri firmaya 9 milyarlık vergi harç muafiyeti getiriyorlar. Hiçbir zaman masraf yapmasına gerek yok, devlete vergi vermeyecek. Böyle bir düzeni yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti?" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerinin ardından, Kalyon Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden bir açıklama yayınlandı. Kamuoyunun yanıltıldığı ileri sürülen açıklama şöyle:

"Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır.

Basına yansıyan ilgili haberlerde 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır.

Bilinmelidir ki; 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır.

Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin %1 ‘ini dahi bulmayan bir miktardır."