Kalyon Holding’in Ankara’daki güneş paneli projesi için sabit yatırım tutarı yükseltildi

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara'daki projenin sabit yatırım tutarı 2.1 milyar liraya çıkarıldı. Bu artış ile birlikte firmanın kullandığı kredilerde alacağı faiz veya kâr payı desteği de artmış oldu. Kalyon, 2.1 milyar liralık yatırım yapması halinde diğer desteklerden de eksiksiz yararlanabilecek.

İlk olarak 5 Eylül 2019’daki Cumhurbaşkanı kararı ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Ankara’da yapılacak olan fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi, “yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar” kapsamına alınmıştı. Proje için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği (azami 57 milyon lira), faiz veya kâr payı ya da hibe desteği (300 milyon lirayı aşmamak üzere azami 10 yıl), enerji desteği sağlanmıştı. Projenin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1.9 milyar liraydı. Aynı konuda dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile daha önceki kararda değişiklik yapıldı. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1.9 milyar liradan 2.1 milyar liraya çıkarıldı. Böylece yatırıma verilecek destek miktarı da dolaylı olarak artacak. Yatırım tutarının artması ile faiz desteğinin miktarı da artmış olacak. Ancak bu alanda 300 milyon lira olan azami destek tutarı aşılmayacak.

Ayrıca yatırım tutarının, sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi halinde faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği ve nitelikli personel desteği için verilen yardımlar düşürülüyor. Eğer fazladan yararlandırılan destek varsa geri alınıyor. Kalyon, 2.1 milyar liralık yatırım yapması halinde bu desteklerden tam olarak yararlanabilecek. Eğer yatırım tutarı 2.1 milyar liranın altında kalırsa desteklerdeki azami tutarlar da düşürülecek.