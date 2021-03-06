Kalyon, Limak, Kolin, Cengiz... Aldıkları ihalelerle kamuyu ne kadar zarar uğrattılar?

06 Mart 2021 Cumartesi, 13:00

AKP iktidarları döneminde 60 kez ‘Kanun Değişikliği Teklifi’ ve 8 kez ‘Kanun Hükmünde Kararname’ olmak üzere toplam 198 maddesinde değişikliğe gidilen Kamu İhale Kanunu ile ilgili CHP harekete geçti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, "kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde bulunmayan indirim, tahsis, vergi teşviki, erteleme gibi uygulamaların ihale sonrasında devreye sokulduğu" belirtildi.

HAKSIZ ZENGİNLEŞME YOLU

Sözkonusu durum karşısında "tam rekabetin önlendiği ve kamu zararına sebebiyet verildiğine" dikkat çekilen gerekçede, şunları kaydedildi:

"Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanamaması; kamu kaynaklarının çarçur edilmesine, kamu zararına, yoksul halktan müteahhitlere kaynak transferine ve birilerinin haksız zenginleşmesine yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan kamu ihaleleri incelendiğinde, büyük ihalelerin hemen hemen hepsinin Kalyon, Limak, Kolin İnşaat, Cengiz Holding, Makyol ve Özgün Yapı gibi şirketler tarafından alındığı görülmektedir. Bu şirketler, Türkiye’de aldıkları ihalelerle dünya sıralamasına bile girmiştir. İhaleyi yapan kuruluşlar, ihalelerin herkese açık yapıldığını, en düşük veya en yüksek fiyatı verenlerin ihaleyi kazandığını açıklasalar da ihalelerden sonra, ihale şartnameleri veya sözleşmelerde yer almayan ve kazanan şirketlere ek kazançlar sağlayacak düzenlemelerin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu nedenlerle kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişikliklerle oluşan kamu zararının boyutunun saptanması, kamu ihalelerinin şeffaf ve rekabetçi koşullarla yapılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."



