Kamerun ordu güçlerine saldırı: 2 asker hayatını kaybetti
Kamerun’da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Kamerun'da ordu güçleri ve Anglofon ayrılıkçıları arasında gerilim yeniden tırmandı.
Kamerun’un Anglofon Güney Batı bölgesinde ayrılıkçı grup üyelerinin saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi.
Ülkenin, Nijerya sınırına yakın Mamfe-Ekok mevkisinde devriyedeki askeri araca ayrılıkçı grup üyeleri pusu kurdu. Askerler ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 1 sivil ise yaralandı.
ANGLOFON KRİZİ
Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.
Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.
Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
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