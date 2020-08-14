Kampta alem yapmak istedi, kovuldu

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:18

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımının 23 yaşındaki çaylak oyuncusu Kemah Siverand, akıl almaz bir olaya imza attı. Takımının kamp yaptığı otele, ilginç bir planla, gizlice kadın arkadaşlarını sokarak alem yapmaya çalışan Kemah Siverand, tüm takım arkadaşlarının hayatını tehlikeye attı.

Kemah Siverand’ın planını, güvenlik kameraları bozdu. NFL Network’ten Tom Pelissero’nun Twitter’dan yapığı paylaşıma göre genç futbolcu, otel odasına almak istediği bir kadına Seahawks forması giydirdi ve kask taktırdı. Tıpkı takımdan bir sporcuymuş gibi görünen kadının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde hareketleri dikkat çekti. Kadının sporcu olmadığının anlaşılması sonucu Kemah Siverand’ın takımla ilişiği kesildi.

Kemah Siverand’a “Takımın güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Genç futbolcunun 2.2 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

Koronavirüs nedeniyle takımların kamp yaptıkları otele dışarıdan bir kişinin girmesi yasaklanmıştı.