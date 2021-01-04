Kamu bankalarından ortak ATM kararı
Kamu bankalarına ait ATM’lerin artık tek bir cihaz üzerinden hizmet vermesi kararı alındı.
Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek.
ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak.
Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.
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