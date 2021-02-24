Kamu hastaneleri AKP kongresine çalışmış!
Koronavirüs salgınına rağmen kapalı spor salonunda düzenlenen ve ‘lebaleb’ doldurulan AKP İzmir İl Kongresi’ne katılan delegelere ve protokole kamu hastanelerinde Covid-19 testi yaptırıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ise “Konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını” belirtti.
AKP 7’nci Olağan İzmir İl Kongresi’ne katılacak olan delegelere ve protokol üyelerine kamu hastanelerinde test yaptırıldığı açığa çıktı. Kongreye katılanlara ise herhangi bir test zorunluluğu getirilmediği öğrenildi.
AKP İzmir İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlarına gönderilen mesajda, “Çok değerli ilçe başkanlarım, Pazartesi yapılacak olan il kongremize katılım sağlayabilmek için Pazar günü, sizlerin ve tüm delegelerinizin Covid-19 testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Pazar Günü testi olmayan hiçbir delege kongreye katılım sağlayamayacaktır. Test yapılabilecek yerler: 09.00-15.00 saatleri arasında metropolde oturanlar; Çiğli Arş. Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğitim Arş. Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde, metropol dışında oturanlar; Bulundukları ilçenin devlet hastanelerinde yaptırabilirler” denildi.
Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; Sağlık Bakanlığı kaynakları ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını belirtti.
HER GEÇEN GÜN TEST SAYISI DÜŞMEKTE
Bazı konulardaki çifte standartların kamuoyunu rahatsız ettiğini belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “Test sayısının yaygınlaştırılmasını sürecin en başından beri savunuyoruz. Ancak geldiğimiz noktada her geçen gün yapılan test sayısı düşmekte. İsteyen herkese test yapılmadığı gibi, pozitif vakalarla temaslı olan kişilere bile test yapılmıyor. Bu süreçte birçok STK, dernek ve barolar kongrelerini yapamadı ve bütün salon etkinlikleri yasaklandı” dedi.
Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını ‘samimiyetsiz’ olarak değerlendiren Dr. Çamlı, “Bazı partilerin kongrelerinde ortaya çıkan görüntüler, cenaze töreni fotoğrafları, fiziksel mesafe pandemi kurallarına uyum açısından rahatsızlık yaratmakta. Bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Bazı illerimizde vakalarda artış var, tedbirlere uymalıyız’ açıklamasını yaparken, bu tür kapalı salon ve parti mitinglerinin yapılması gerçekten samimiyet sorununu gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.
ÇİFTE STANDARTIN GÖSTERGESİ
Çamlı şunları kaydetti: “Sağlık çalışanlarına, yüksek riskli ortamlarda çalışanlara ve pozitif vakalarla temaslılara bile testlerin yapılmadığı ortamda başka bir çifte standardın göstergesidir. Testler herkese yapılmalı. Test sayısı ne kadar artarsa vakalar o derece erken saptanır. Sadece kapalı salon toplantılarına gidecek kişilere test yapılıp, sağlık çalışanlarına meslek gereği yüksek riskli olanlara test yapılmıyor olması kabul edilebilir bir durum değil.”
HAZIRLIKLARA KATILAN AKP’Lİ POZİTİF
İzmir’de Selçuk AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu’nun yaptırdığı Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün gerçekleştirilen il kongresi öncesi hazırlıklarda aktif görev alan, toplantılar düzenleyen ve görüşmeler yapan Girbiyanoğlu’nun, testinin pozitif çıkması aynı ortamda bulunduğu herkesi tedirgin etti.
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