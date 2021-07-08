Son dakika... Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu
Son dakika... Hükümet, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi.
Hükümet, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teklifi iletti. Teklif, Türk-İş ve Hak-İş’e sunuldu.
'100 TL ZAM' TEKLİFİ
Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.
İlk 6 ay yüzde 9 ikinci ay yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanacak.
"BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA"
Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini dile getirdi.
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