Son dakika... Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:09

Hükümet, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teklifi iletti. Teklif, Türk-İş ve Hak-İş’e sunuldu.

'100 TL ZAM' TEKLİFİ

Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.

İlk 6 ay yüzde 9 ikinci ay yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanacak.

"BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA"

Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini dile getirdi.