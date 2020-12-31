Kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
TEDİYE NEDİR?
Kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.
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