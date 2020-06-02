Kamuda çalışan hamileler için yeni karar
Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personelle ilgili idari izin kararını duyurdu.
Resmi Gazete'nin mükerre sayısında yayımlanan karara göre, Covid-19 salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamileliğinin 24-32. haftasındaki personel, idari izinli sayılacak.
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