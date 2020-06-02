Kamuda çalışan hamileler için yeni karar

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 11:30
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personelle ilgili idari izin kararını duyurdu.

Resmi Gazete'nin mükerre sayısında yayımlanan karara göre, Covid-19 salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamileliğinin 24-32. haftasındaki personel, idari izinli sayılacak.


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