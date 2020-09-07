Kamuda HES kodu şartı getirildi
Samsun'da yurttaşlar, 7 Eylül’den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile girebilecek.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül’den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği yurttaşların kamu kurum ve kuruluşlarının girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!
- Tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı
- Arınç'ın cemaatlerle ilgili sözleri yeniden gündem oldu
- HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor
- Polis şiddeti sonrası felç kaldı: Nefes almak acıtıyor
- Viranşehir’deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri
- Testi pozitif çıktı, iddia oynamak için evden kaçtı!
- Genç kadının narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti
- Akşener'den olay video: Bacaklarını kırarım!
- Halk otobüsünde skandal görüntüler! O anları kaydetti