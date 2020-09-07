Kamuda HES kodu şartı getirildi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül’den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği yurttaşların kamu kurum ve kuruluşlarının girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.