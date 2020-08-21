Kamuoyu araştırması: “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları”

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:24

ORC Araştırma Şirketi, 23 bin 200 kişi ile “Yerel Yönetimler Performans Araştırması” yaptı. Ankette, İzmir’den Buca ve Konak, Muğla’dan Milas, Manisa’dan Akhisar, Aydın’dan Kuşadası ve Denizli’den Merkezefendi belediye başkanları “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” sıralamasında ilk 10’a girdi.

Ankete göre; Ege’de, yüzde 58.7 ile İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 58.5 ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat , Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 57.8, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yüzde 57.4’le listeye girdi. Yüzde 56.5’le Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yüzde 56.3’le de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu listede ilk 10’a giren belediye başkanları oldu.