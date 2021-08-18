Kanada Başbakanı Taliban kararını açıkladı
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban’la ilgili kararını açıkladı.
ABD'nin çekilme kararının ardından Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Trudeau yaptığı açıklamada, Taliban’ı Afganistan’ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.
Kanada’da Taliban’dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada’nın Taliban’ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.
TALİBAN’I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR
Kanada yasaları, Taliban’ı Afganistan’ın demokratik hükümetini güç kullanarak devralması sebebiyle terör örgütü olarak görüyor. Yirmi yıl önce Afganistan’da yaşanan olaylarda ise Kanada, olayları kınamış ve bir sonraki adımı planlamak için müttefikleri olan ABD ve İngiltere’yle birlikte çalışacağını ifade etmişti.
TAHLİYE UÇAKLARI KANADA’YA ULAŞTI
Taliban’ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan’da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada’ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada’ya indiği belirtildi.
Uçaklardan birinin Toronto’ya diğerinin ise Ottawa’ya indiği aktarıldı.
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