Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo yorumu
Tüm dünyada devam eden, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili tartışmaya Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dahil oldu.
Başbakan Trudeau, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "İfade özgürlüğünü her zaman savunacağız, ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir. Başkalarına saygı göstermeli; aynı toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi veya gereksiz yere zarar vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Trudeau ayrıca, "Bizimki gibi çoğulcu bir toplumda, sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları üzerinde bırakacağı etkinin farkında olmalıyız; özellikle bu topluluklar büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan nüfuslar ise" diyerek sözlerine devam etti.
Trudeau konuşmasında, Fransa'da yaşanan "dehşet verici" terörist saldırıları kınamayı ihmal etmedi.
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