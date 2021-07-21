Kanada, Meksika'yı 4-0 mağlup etti

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:45

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ilk gününde softbolda üç maç oynandı. İlk maçta ev sahibi Japonya Avustralya’yı 8-1 mağlup ederken ikinci maçta Amerika, İtalya’yı 3-1 ile geçerek galibiyete uzandı.

Günün son maçında ise Kanada ve Meksika karşı karşıya geldi. Rakibine ilk 4 inningde vuruş imkânı vermeyen Kanada, karşılaşmada üç kez strike out yaptı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Kanada, oyunlara galibiyetle başladı.

MEKSİKA İLK KEZ

2019’da düzenlenen Softbol Amerika Elemeleri’nde Meksika, Kanada ile birlikte olimpiyat vizesi alarak tarihinde ilk kez softbolda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Softbolda ikinci günün programı şöyle:

22.07.2021 / Perşembe

03.00: Amerika-Kanada

06.00: Meksika-Japonya

09.00: İtalya-Avustralya