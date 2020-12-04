Kanada polisi, kayıp Türk genci arıyor
Kanada polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.
Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu. Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 20 yaşındaki Ece Eğerci’nin en son Toronto şehrindeki Finch ve Yonge Caddesi civarında, yerel saatle 16.11 sularında görüldüğü bilgisi aktarıldı.
Toronto polisi, Eğerci hakkında herhangi bir bilgiye ulaşıldığı takdirde durumun polise bildirilmesini istedi.
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