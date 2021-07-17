Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 808 olarak güncellendi
Kanada’nın batı eyaletlerini etkisi altına alan aşırı sıcakların neden olduğu can kaybı sayısının açıklanandan fazla olduğu bildirildi.
British Columbia Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için daha önce 719 olarak açıklanan can kaybı sayısı 808 olarak güncellendi.
Aşırı sıcaklardaki "en ölümcül günün" 29 Haziran olduğu belirtilen açıklamada, bu tarihte Lytton köyünde kaydedilen 46,9 santigrat derece sıcaklığın Kanada için "yeni bir rekor" olduğu ve kayıtlara geçen 808 can kaybının 300’ünün 29 Haziran'da kaydedildiği ifade edildi.
Kuruma göre, eyalette son 5 yılın aynı döneminde bildirilen ortalama ölüm sayısı 198'di.
British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, 3 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran-1 Temmuz döneminde eyalet genelinde aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
"ÇEVRENİZDE YAŞAYAN YAŞLILARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA SIK KONTROL EDİN"
Lisa Lapointe, ölenlerin çoğunun yaşlılar olduğuna işaret ederken, bu kişilerin çoğunun havalandırması yetersiz evlerde ve tek başına yaşadıklarına dikkati çekti.
Lapointe, halka çağrısını tekrarlayarak, "Çevrenizde yaşayan yaşlıları mümkün olduğunca sık kontrol edin" tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan Batı Kanada’da yaşanan aşırı sıcakları inceleyen uluslararası iklim bilimci grup World Weather Attribution, yaşananları "son derece nadir" olarak nitelendirdi.
Grup, küresel sıcaklıklar arttıkça bunun gibi aşırı sıcak hava dalgalarının daha olası hale geleceği konusunda uyardı.
Kanada’nın batı eyaletleri haziran ayının son haftasından bu yana aşırı sıcakların etkisi altında bulunuyor.
Aşırı sıcaklar, bölgede yüzlerce ayrı noktada orman yangınlarına da neden oluyor.
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