Kanada'da ilk kez bir bebeğin yemek borusu mıknatısla tutturuldu
Kanada'nın Montreal kentindeki Çocuk Hastanesi'nde cerrahlar, bir çocuk hastada doğuştan kusurlu yemek borusunun üst ve alt kısımlarını mıknatıslar kullanarak tutturmayı başardı.
CTV'de yer alan haberde, operasyonun tıp dünyasında ilk kez gerçekleştiği ve dünyanın dört bir tarafından cerrahların, aynı durumdaki hastalara uygulamak için operasyonun cerrahları ile iletişime geçtiği belirtildi.
Operasyonun gerçekleştirildiği Henryk Deneen isimli bebeğin 33 haftalık doğduğu aktarılarak, bebekte özofagus atrezisi adı verilen ve özofagusun bir kısmının eksik olduğu doğum kusuru bulunduğu kaydedildi.
Özofagus atrezisi ile doğan çocukların yemek yiyemediği veya yutamadıkları hatırlatılarak, bu durumdaki bebeklere 3 aylık olduktan sonra operasyon yapılabildiği ve cerrahi operasyonla yemek borusunun üst ve alt kısımları arasındaki boşluğun bağlandığı bildirildi.
Bebek Deneen'in yemek borusunun eksik kısmının çok büyük olduğunu gören operasyon ekibinin, daha önce hiç denenmemiş bir hibrit prosedür geliştirdikleri belirtildi.
Buna göre doktorlar, cerrahi olarak Deneen'in karnına girecek, midesinin bir kısmını göğsüne doğru çekecek ve ardından organların uçlarını birbirine doğru germek için iki mıknatıs bağlayacaktı.
Ekip ayrıca bebeğin yemek yemesine yardımcı olmak için el yapımı bir de stent geliştirdi.
Yüksek risk taşıması nedeniyle operasyon ve detayları ile ilgili Kanada Federal Sağlık Bakanlığından da onay alan ekibin ameliyatı 10 saat sürdü.
Ameliyat sonrası bir hafta boyunca röntgenlerle kontrol edilen mıknatısların çalışması, Deneen'in ailesini sevince boğdu.
Bebek Deneen'in annesi Joy Deneen, yaptığı açıklamada, "Onların [mıknatısların] bir araya geldiği gün, en güzel, duygusal ve unutmayacağım gündü. Benim için mucize" dedi.
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