Kanada'da "ısı kubbesi" felaketi: Bir köyü haritadan sildi!

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:02

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uydu verileriyle Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kanada ve Kuzey Amerika bölgelerini etkisi altına alan ‘ısı kubbesinin’ haritasını hazırladı, ABD tarafında kara yüzey sıcaklığının yaklaşık 69 dereceye ulaştığı belirtildi. Kanada’da ise rekor derecedeki sıcaklıkların oluşturduğu ısı kubbesi, British Columbia eyaletinde 177 ayrı orman yangına sebep olurken yüksek sıcaklık kaynaklı 719 ölüm meydana geldi.

Haber Global'de yer alan habere göre ESA, 1 Temmuz’da Copernicus Sentinel-3 uydusunun elde ettiği verilerle ‘ısı kubbesinin’ haritasını hazırladı. Buna göre, kara yüzey sıcaklıklarının ABD’nin Washington eyaletinde yaklaşık 69 dereceye ulaştığı ifade edildi. ESA, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Portland kentlerinde kara yüzey sıcaklıklarının 43 dereceye ulaştığını, Kanada’nın Calgary kentinde ise 45 derece kara yüzeyi sıcaklığı kaydedildiğini açıkladı. ESA, metrolojinin tipik olarak havayı ölçtüğünü belirtirken uydu Sentinel-3'teki Deniz ve Kara Yüzey Sıcaklığı Radyometresi, Dünya yüzeyinden yayılan enerjiyi ölçtüğünü ifade etti. Bunun da, hava sıcaklığıyla arazi yüzeyi sıcaklığı arasında farklılık olacağı anlamına geldiği vurgulandı.

1 HAFTADA 719 ÖLÜM

Kanada’nın ısı kubbesi bölgesindeki eyaleti British Columbia’da ise 177 ayrı orman yangını hayatı olumsuz etkilerken Eyalet Acil Durum Bilgilendirme, hali hazırda 40 ayrı bölgede halkın tahliyesinin istendiğini belirtti. Baş adli tabip Lisa Lapointe, dün yaptığı resmi açıklamada 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında 719 ölüm raporlandığını belirtti.

Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.

Lisa Lapointe açıklamasında, "Eyaletin bazı bölgelerinde olağandışı yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor ve aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin." çağrısında bulundu.

BİR KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da arttı. Sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkların kaydedildiği Lytton köyündeki tüm evler yandı. Orman yangınının haritan sildiği Lytton, 30 Haziran'da ulaşan alevler nedeniyle boşaltılmış ve yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti.

CBC’ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

ISI KUBBESİ NEDİR?

ESA, kavurucu ısının havadaki ‘ısı kubbesinde’ hapsolarak geniş ve bunaltıcı yüksek sıcaklıkları meydana getirdiğini belirtti. ESA "Bilim insanları, ısı kubbelerini neyin tetiklediğini araştırdı ve ana nedenin, önceki kış boyunca tropikal Pasifik Okyanusu’nda batıdan doğuya okyanus sıcaklıklarında güçlü bir değişiklik olduğunu tespit etti. Bir yüzme havuzu düşünün, ısıtıcı açıldığında, ısıtıcı jetleri çevreleyen alanlarda (karada) sıcaklıklar hızla yükselirken, havuzun geri kalanının ısınması daha uzun sürer" açıklamasını yaptı.