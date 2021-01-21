Kanada'da kokain dolu muzlar yanlışlıkla marketlere gitti

21 Ocak 2021 Perşembe, 15:51

Britanya Kolumbiyası bölgesinde, Central Okanagan'da yer alan küçük bir kasaba olan Kelowna'daki bir yerel mağaza sahibi, 24 Şubat 2019'da muz sevkiyatının içinde kokaine benzeyen 12 paket bulunca yetkilileri uyardı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (Royal Canadian Mounted Police -RCMP) paketlerin nereden geldiği ve hedeflenen teslimat güzergahlarına dair daha fazla araştırma yapmak için uyuşturuculara el koydu.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, ikinci bir market sahibi daha RCMP'yle temasa geçerek A Sınıfı uyuşturucu nakliyesi olduğunu düşündükleri bir durumun farkına vardıklarını söyledi.

Saha yetkilileri gidip ayrı ayrı sarılmış 9 diğer pakete de el koydu.

Kelowna RCMP ve Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi (Canada's Border Service Agency -CBSA) olay sonrasında soruşturma başlattı. Salı günü sona eren soruşturmada her biri yaklaşık 1 kg ağırlığındaki paketlerin kokain olduğu doğrulandı.

Yetkililer, kokainin Kolombiya'dan geldiğini ve başarısız bir uyuşturucu satışı sonucu Kelowna'ya ulaştığını söyledi.

Kelowna RCMP Uyuşturucu Birimi'nden onbaşı Jeff Carroll açıklamasında, "Kelowna RCMP Sokak Denetim Birimi'nin uyuşturucu bölümü, CBSA'yla ortak çalışarak bu kargonun Kolombiya'dan gönderildiğini belirledi" dedi.

Soruşturmamız, bu yasadışı uyuşturucuların aslında Central Okanagan'a gönderilmediği, güzergahın bir noktasında teslimattaki aksama nedeniyle Okanagan Vadisi'ne ulaştığına inanmamızı sağladı.

Kelowna RCMP'ye göre uzmanlar, paketlerin Kanada'daki yasadışı uyuşturucu pazarına 800 bin dozdan fazla taş kokain sokacaktı.

Polis, bunun Kelowna şehrindeki her sakinin yaklaşık 6 doz kokain alması için yeterli miktarda olduğunu ekledi.