Kanada'dan kritik koronavirüs aşısı açıklaması
Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario’da koronavirüs vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası bölge başkanı Doug Ford, aşılar ve varyantlarla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.
Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti.Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi.
Ontario’da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford “Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak, bunu tersine çevirebiliriz” dedi.
KISITLAMALARA UYMAYANLARA 600 DOLAR CEZA
Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, Ontario Polisi artık sürücüleri ve yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek. Bu kapsamda kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar para cezası uygulanacak.
KANADA'DA SON DURUM
Ülkenin en büyük eyaletindeki Ontario’da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, önlem alınmaması halinde bölgede koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artacağını belirtmişti. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi.
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