Kanal İstanbul eylemi: Marmara Denizi'nde canlı kalmayacak

27 Mart 2021 Cumartesi, 19:48

Ticari alanları ve limanı konut alanına dönüştürüldüğü ortaya çıkan Kanal İstanbul’a karşı düzenlenen eyleme katılanlar bisikletleri ile geldi. Eylemde, "Yaşam alanlarımızı yok etmenize, beton bir İstanbul'a hayır", "İstanbul'un doğal yaşam alanlarının; sermayenin emrine verilmesine asla izin vermeyeceğiz", "Ormanlar sincapların, nehirler balıklarındır" diye sloganlar atıldı.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu adına konuşan Ali Sunar, eylemde yaptığı açıklamada, “Halk bu talan projesini istemiyor, binlerce kişi itiraz dilekçesi verdi. Onlarca kurum ve birey dava açtı. Keşif kararını alan mahkeme bir türlü bilirkişi atamıyor fakat ihale hazırlıklarına hız verdiklerini açıklıyorlar. Bir kez daha ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ diyerek yeni hukuksuzluklara imza atmaya çalıştıklarının farkındayız” dedi.

Eylemde konuşanlardan İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Nazmi Algan, "Sular kirlenecek, Marmara Denizi'nde canlı kalmayacak" diyerek projeye tepki gösterdi. Algan, "En başından beri Ya Kanal Ya İstanbul Platformu'nun içindeyiz. Ve bu rant projesine sonuna kadar karşıyız" dedi. Projeye karşı çıkmak için çok fazla sebep olduğunu vurgulayan Algan, şöyle konuştu:

"Öncelikle kendi halk sağlı açısından birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Milyonlarca metreküp hafriyat olacak. Binlerce kamyon yollara düşecek. Bunun yarattığı çevre kirliliği, bunun yarattığı toz duman. Havaalanını inşa ederken orada 43 işçi öldü, iş kazalarında, trafik kazalarında. Bunun yaratacağı iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili problemler, burada yaratılacak olan gürültü kirliliği... Bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım.”