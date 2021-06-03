'Kanal İstanbul, Marmara'nın tabutuna dördüncü çiviyi çakacak'

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:07

CHP Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki Su Komisyonu heyeti, Marmara Derin Deşarj Projesi’ni incelemek üzere Tekirdağ’ın Ergene ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli Alpullu ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde incelemeler yaptı.

ANKA'nın haberine göre suyu kaynaklarında denetleyen ve suyun çevrede yarattığı riske işaret eden CHP Komisyonu, bu suyun Marmara Derin Deşarj Sistemi ile Marmara Denizi’ne verilmemesi uyarısında bulundu.

KANAL İSTANBUL UYARISI

Öztunç, Ergene’nin halinin içler acısı olduğunu belirterek, “Ergene Nehri’nin Tekirdağ kısmını, Kırklareli Alpullu kısmını, Edirne Uzunköprü kısmını inceledik. Ergene çok kirli” dedi. Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenerek, “Çorlu’ya gelmedin, Alpullu’ya gelmedin. Ergene temiz diyorsan ve yüreğin yetiyorsa Evlad-ı Fatihan’ın kapısından, serhat şehrinden, Uzunköprü’den sesleniyorum. Sayın Kurum, yüreğin yetiyorsa burada çimelim, debisi de yüksek!” diye konuştu.

Ergene Nehri’nin, Marmara’yı da bitireceğini kaydeden Öztunç, “İstanbul Kanalı da yapılırsa, tam anlamıyla Marmara’nın tabutuna dördüncü çiviyi çakmış olacaksınız” diye konuştu. Öztunç, Saros Körfezi’nde yapacakları incelemenin ardından rapor hazırlayarak, konuyu TBMM’ye taşıyacaklarını söyledi.

AYGUN: "MARMARA DENİZİ'NİN VAY HALİNE"

CHP heyetinde yer alan Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri’nin Sağlık Mahallesi’nde konuştu. Burada nehrin renk ve kokusunun çok kötü olduğunu, bölgede kanser oranının yüksek olduğunu kaydeden Aygun, şöyle konuştu:

"Tekirdağ, Türkiye’de en çok kanser görülen ilk beş il arasındadır. Nedeni Ergene Nehri’dir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Ergene Nehri’ni Haliç gibi temizleme sözü verdiğine işaret eden Aygun, “Kirlilik, aksine daha da artmıştır. Şimdi güya organize sanayi bölgelerinden bugüne kadar Ergene’ye bırakılan suyu arıtıp, Marmara Denizi’ne 4.5 kilometre açıktan ve 47.5 derinlikte deşarj edecekler. Bu ayrıştırma nasıl yapılacak."



Aygun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 2014-2018 arasında Müsteşarlık yapan ve 23. Dönem AKP Hatay Milletvekili olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün 14 Mayıs 2021 tarihinde açıklama yaparak, “Marmara Denizi havzası hassas alan ilan edilmeli. Atık suların fiziksel arıtma yapıldıktan sonra Marmara Denizi'ne yönelik derin deniz deşarjına dur denilmeli. Atık sular ileri kademe yani karbon, azot ve fosfor giderilmeden Marmara Denizi'ne verilmemeli. Marmara Denizi'ne deşarj edilen tüm atık sular izlenmeye alınmalı ve çözümler üretilmeli” dediğini anımsattı. Aygun, Öztürk’ün bu uyarısını Müsteşar iken yapıp yapmadığını sorarak, “Şimdi Ergene’nin kirli suyunu Marmara’ya deşarj edersek, Marmara Denizi’nin vay haline” diye tepki gösterdi.