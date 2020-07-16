Kanal İstanbul Projesi’ne karşı davada, 'bilirkişi' için 10 bin lira istendi
Halkın Kurtuluş Partisi'nin Kanal İstanbul Projesi’ne karşı açmış olduğu davada, mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi için fahiş fiyat istedi.
Halkın Kurtuluş Partisi, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Olumlu Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle iki dava açtı.
İstanbul 10. İdare Mahkemesi, “uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti.
TOPLAM 20 BİN TL
İstanbul 10. İdare Mahkemesi, keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık olarak 10 bin TL, bilirkişi avansının ve 384 TL keşif harcının 15 gün içerisinde mahkeme dosyasına yatırılmasına karar verdi.
Açılan iki ayrı davada iki ayrı bilirkişi ücreti olarak 20 bin lira istenilmesi üzerine avukatlar, keşif için yüksek miktarda bilirkişi avansı istenmesinin hukuksuz olduğunu belirterek bilirkişi ücretinin iptali için dilekçe verdi.
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