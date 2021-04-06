Kanal İstanbul'a itiraz süreci başladı: İstanbullular haklarını kullanabilecek

06 Nisan 2021 Salı, 17:10

"Çılgın Proje" olarak bilinen talan projesi Kanal İstanbul'da yeni bir süreç başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 Mart'ta Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya çıkarttı.

Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek.

Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edecek Kanal İstanbul Projesi'ne, birçok bilim insanı da itiraz etti.

İTİRAZ SÜRECİ

Askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular, www.kanal.istanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak [email protected] adresine mail yoluyla iletebilecek ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilecek. İtiraz dilekçesine kısa yoldan ulaşmak isteyen yurttaşlar, bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir.

İtiraz süresi 24 Nisan 2021 tarihinde son buluyor.