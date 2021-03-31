31 Mart 2021 Çarşamba, 10:17

Salgın hastalık nedeniyle hayata geçirilen yeni kısıtlamalara karşı halkın teşvik ve yardım beklentisi karşılanmazken AKP milletvekilleri Kanal İstanbul başta olmak üzere turizm alanlarına yatırım yapacaklara yeni muafiyetler ve teşvik ödemeleri için kanun teklifi hazırladı.

AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni “turizm torbası” ile belediyelerin elindeki çok sayıda yetki alınırken tartışmalı bölgelere Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak turizm yatırımları ise “ödüllendirilecek.”

Yeni turizm torbasında kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine yönelik düzenlemeler yer aldı. Teklifin yasalaşması durumunda, kış sporları ve su sporlarının yapıldığı alanlar ve sağlık turizmi alanları, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri arasından çıkarılacak. Bu alanlarda yapılaşma kolaylaşacak.

TEKLİFTE NELER YER ALDI?

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Teklif Kanal İstanbul’un turizm bölgesini etkileyecek düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen turizm yatırımlarında, her türlü istisna, vergi ve ödeme muafiyeti ile teşvik hükümleri uygulanacak. Ayrıca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın uygun görmesi durumunda “yat limanı” yapılması için özel şirketlere kamu arazileri tahsis edilebilecek ve bu konuda bir bedel de alınmayabilecek.

Teklifte, belediyelerin yetki alanındaki kıyı şeridine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Yerel seçimlerden önce MUÇEV Turizm Ticaret Şirketi’ne tahsis edilen ve halkın ücretsiz olarak yararlanamadığı kıyı şeritleri, tümden belediyelerin elinden alınmak isteniyor. Teklifin yasalaşması durumunda, belediyelerin mülkiyetinde olan ve halkın ücretsiz olarak yararlandığı kıyı şeritleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek. Bakanlık, bu alanları turizm esaslı olarak yararlanmaları için MUÇEV gibi vakıflara ya da özel işletmelere devredebilecek.

Belediyelerin kıyı şeritlerini kendisine bağlamak isteyen iktidar, bu alanlar dışında kalan yerlerdeki turistik faaliyetleri de engellemek istiyor. Teklife eklenen yeni madde ile “turizmde bütüncül yaklaşım” için turizm faaliyeti yapmak isteyenlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay şartı getiriliyor. Bu konuda da bakanlığa, belediyelerin faaliyetlerini engelleme yolu açılıyor. Teklifin yasalaşması durumunda ayrıca belediyelere ait taşınmazlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun bulması durumunda turizm işletmelerine belirli bedeller karşılığında devredilebilecek.

Öte yandan AKP, turizm konusundaki tüm yetkileri kendisinde topladıktan sonra denetim işini kontrolüne aldı. Bu konuda da torba teklife bir hüküm eklendi. Artan denetim yükünü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tek başına yapamayacağı bildirilerek, bunun yerine Türk Akreditasyon Kurumu’nun uygun gördüğü özel şirketlerin turizm bölgelerini denetleyebileceği ifade edildi.

BETON KANAL’A KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

İSKİ, “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında, kentte öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, ‘’iklim değişikliği ve su” temalı resim yarışması düzenledi. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Artık İstanbul’da doğanın, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunması gerekiyor” dedi. Kanal İstanbul ile ilgili konuşan İmamoğlu, süreci başlatanlarla mücadelenin devam ettiğini belirterek:

“İstanbul’un doğasını tehdit eden birçok şey yaşanıyor. Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal’ ile İstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, İstanbul’un ‘mega proje’ kavramının da değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Nedir İstanbul’un mega projesi? İstanbul’un mega projesi, sağlıklı, yaşanabilir bir kent var edebilmek. İnsanların doğal çevreyle buluşabilmelerini sağlayabilmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri bir şehir var edebilmektir esas mega proje. Bunun unsurlarını yerine getirmektir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise katıldığı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi’nde yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldığını söyleydi. Bakan, “Kanal, dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak.” ifadelerini kullandı.