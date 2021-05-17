Süleyman Seba'nın balmumu heykelinde şampiyonluk kutlaması
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Süleyman Seba'nın balmumu heykeliyle kutladılar.
Eskişehirli bir grup Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunun ardından 13 Ağustos 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde bulunan heykelini ziyaret etti. Taraftarlar, Seba'nın heykeliyle fotoğraf çektirirken, ‘kartal’ pozu vererek şampiyonluğu kutladı.
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın balmumu heykeli 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılarak müzeye konulmuştu.
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