Süleyman Seba'nın balmumu heykelinde şampiyonluk kutlaması

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Süleyman Seba'nın balmumu heykeliyle kutladılar.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:54
Süleyman Seba'nın balmumu heykelinde şampiyonluk kutlaması
Abone Ol google-news

Eskişehirli bir grup Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunun ardından 13 Ağustos 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde bulunan heykelini ziyaret etti. Taraftarlar, Seba'nın heykeliyle fotoğraf çektirirken, ‘kartal’ pozu vererek şampiyonluğu kutladı.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın balmumu heykeli 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılarak müzeye konulmuştu. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler