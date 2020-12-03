Kandilli açıkladı, Kütahya'da deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 08:26
Kandilli açıkladı, Kütahya'da deprem
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Merkez üssü Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy olarak belirlenen deprem gece saat 00.25'de meydana geldi.Yerin 6.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. 


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