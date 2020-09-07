“Kanser hastalarının 300 bin liranın üzerine çıkan fiyatları ödemesi mümkün değil”

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:35

Gök, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gök, Anayasa Mahkemesi(AYM) kararlarına rağmen SGK’nin ilaç bedellerini ödememekte direndiğini vurguladı. Gök, SGK’nin sosyal devlet ilkesini tamamen reddettiğini belirterek, “Anayasa’ya ayrıkı davranan SGK yurttaşlarımızın yaşam hakkına saygı göstermemektedir” ifadelerini kullandı.

Gök’ün Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

- 2002 – 2020 döneminde ilgili hekim raporlarına karşın SGK’nın ilaç bedellerini ödemeyi reddettiği kanser hastalarının sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?

- 2002 – 2020 döneminde ilgili hekim raporlarına karşın SGK’nın ilaç bedellerini ödemeyi reddettiği kanser ilaçlarını ve sözü geçen ilaçların fiyatlarını yıllık temelde açıklar mısınız?

- 2002 – 2020 döneminde SGK’nın kanser ilaçlarının bedelini ödememesi sebebiyle yargıya başvuran yurttaşlarımızın sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?

- 2002 – 2020 döneminde SGK’nın kanser ilaçlarının bedelini ödemeyi reddetmesi sebebiyle yargıya başvuran ve yargıdan çıkan karar ile ilaç bedellerinin ödemesini almaya hak kazanan yurttaşlarımızın sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?