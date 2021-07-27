Kanser hastası eşini öldüren erkek intihar etti
Ankara'da, Mehmet Yıldırım (70) isimli erkekkanser hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) boğarak tabancayla da kendisini vurdu.
Olay, dün sabaha karşı Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle yatalak olan, 2 çocuğunun annesi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğdu. Yıldırım, daha sonra oğlunu arayarak, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedi. "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" yazılı not da bırakan Mehmet Yıldırım, eşini öldürdükten sonra tabancasını alıp, kendi başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yıldırım çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çift için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldırım çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Çiftin 2 oğlu, cenaze namazı öncesi tabutun başında dua etti, taziyeleri kabul etti. Mehmet ve Hamiyet Yıldırım'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana mezarlarda toprağa verildi.
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