Kanser tedavisi gören oyuncu Boğaz Aksoy son durumunu paylaştı
Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi.
Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser rolünü canlandıran oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
"SAĞLIKLI GÜNLERİME DÖNECEĞİM"
Son durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Aksoy,"Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.
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