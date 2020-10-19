Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada öldü
Ankara'dan İstanbul'a kanser tedavisi için gelen bir kişi, Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kanser tedavisi için Ankara'dan İstanbul'a oğlunun yanına gelen bir kişiye Halkalı'da otomobil çarptı. Çarpanın şiddetiyle adam, havada takla atıp yere savruldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı adamın oğlu hemen babasının yanına koşup çevredekilerden yardım istedi. Yoldan otomobili ile gecen hemşire durup yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kişiyi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kanser tedavisi gören kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayı gören Esra Altuntaş, "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Tesadüf, olay yerinde hemşire varmış. Müdahale etmiş. Adamın bir anda bilinci gitti. Ankara'dan tedavi için İstanbul'a gelmiş. Bizim bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor. Acilen bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.
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