'Kanser vakalarının yüzde 10’undan fazlası, ürolojik kanserler sonucu meydana geliyor'

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:00

Kanser, dünyada giderek artan bir sağlık problemi konumunda bulunuyor. Bu problem, toplumlar için önemli bir sosyoekonomik yük oluşturuyor ve bireyler için de maddi/manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor. Yakın zamanda yayımlanan dünya kanser istatistiklerine göre, ölüm nedenleri arasında kanser ilk sırada yer alıyor. Dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişiyor ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm oluşuyor.



Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması, yani 2008 verilerine göre yeni vakalarda yüzde 75 artış olması bekleniyor.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Koyuncu, "Dünya çapında yer alan kanser vakalarının yüzde 10’undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana geldiği bilinmektedir" ifadelerini kullandı.



Koyuncu, gelecek yıllarda gelişecek olan kanser olgularının önemli bir kısmının az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkması beklendiğini belirterek, kanserin Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Koyuncu, kanser ile mücadelenin kanserin tedavisinden ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça komplike bir süreç olduğuna işaret ederek, "Ürolojik onkoloji, kadın ve erkeklerde idrar yolları ile erkeklerde üreme organlarında ortaya çıkan kanserlerin tanı ve tedavisi yapıldığı bir alandır. Dünya çapında yer alan kanser vakalarının yüzde 10’undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana geldiği bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Ürolojik kanser vakalarında mutlak olanın multidisipliner bir yaklaşımla, hastanın sağlık durumu ve hastalığın türüne göre cerrahi operasyonlar, kemoterapi veya radyolojik tedavi yöntemlerinden en uygun olanı tercih etmek olacağını aktaran Prof. Dr. Koyuncu, "Multidisipliner yaklaşım erken ya da geç evrede doğru tedavi ile hastanın sağlıklı dokularının korunması, kanserli dokunun cerrahi/kemoterapi/radyoterapi ile vücuttan uzaklaştırılması, genel vücut sağlığının korunması ve hayat kalitesinin artırılması amacını taşımaktadır. Ürolojik onkoloji kapsamında tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar; böbrek kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, testis kanseri, böbrek üstü bezi kanseridir" değerlendirmesinde bulundu.