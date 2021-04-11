Kanser ve tacizle mücadele eden Olcay Senem yaşamını yitirdi

11 Nisan 2021 Pazar, 14:52

Çalıştığı Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde tacize ve mobbinge uğradığını belirterek sesini duyuran Olcay Senem, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Olcay Senem, Kars Kültür Turizm İl Müdürlüğünde göreve başladığı ilk yıllarda kurumun müdürü olan H.D.'nin tacizine uğradığını söylemişti. Senem’in CİMER ve Kültür Türizm Bakanlığına şikayette bulunmasının ardından H.D. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Senem ayrıca savcılığa da konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Yaşadığı taciz olayının ardından kanser teşhisi konulan Olcay Senem, hem mobbinge maruz bırakılmış hem de sürgün edilmişti.

"Tacizi duyurduğum için sürekli iş yerimi değiştirdiler" diyen Senem, gönderildiği her iş yerinde kendisine çok kötü davranıldığını, yaşadıklarının ardından psikolojisinin bozulduğunu söylemişti.

Birgün'ün haberine göre; Senem, tedavi sürecinde de zorluklarla karşılaştığını "Müdür, müdür yardımcısı, şefler ya işten çıkarmakla ya da sürgünle tehdit ediyorlardı. Kars’ta Onkoloji bölümü olmadığı için tedavimin Ankara’da yapılması gerekiyordu ama müdürün izni olmadığı için bir türlü gidemedim. Kanser olduğumu belgelerle kanıtlamamı istediler. Resimlerimi çektim, doktordan yazı aldım ve ancak öyle izin alabildim" diye anlatmıştı.

Kanser olmasına rağmen arşivde hijyenik olmayan koşullarda çalıştırılan Senem, “Çok geçmeden oradaki pislikten kanser akciğerime sıçradı. Doktor beni arşivde çalıştırmamaları için yazı yazdı" demişti.

Senem, ayrıca Vali Yardımcısı'nın da kendisine "Kansermişsin, kaç tane kadın tacize uğruyor. Bu olaydan bir şey çıkmaz. Kim sana şahitlik yapacak? Git, git gittiğin yerde öl, bu konu da kapanır" dediğini anlatmıştı.

8 Mart'ta Ankara'da düzenlenen eylemde “Susmayın” diye haykırdığını kaydeden Senem, “Kadınlar olarak birleşirsek tacizin, tecavüzün, ölümlerin önüne geçebiliriz" demişti.

Mücadelesi sonucu iki hafta önce görevine iade edilen Senem, gazeteci Ali Isıyel’e “Müdür hâlâ korunuyor. Asla sessiz kalmayın" açıklaması yapmıştı.