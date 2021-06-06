Kanserle mücadele eden Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Boğaç Aksoy: İkinci kemoterapi bitti
Geçen ay lenf kanserine yakalandığı duyuran, Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy "İkinci kemoterapi bitti. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.
Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam."
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